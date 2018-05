Pekings Chefdiplomat zu zweitägigem Besuch in Pjöngjang

Chinas Außenminister trifft Nordkoreas Staatschef Kim

Pjöngjang (AFP) - Bei seinem Besuch in Pjöngjang ist der chinesische Außenminister Wang Yi mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zusammengetroffen. Das gab das Außenministerium am Donnerstag in Peking bekannt, nachdem der Minister am Vortag zu seinem zweitägigen Besuch in Nordkorea eingetroffen war.

Chinas Außenminister Wang Yi bei der Ankunft in Pjöngjang © AFP

Wangs Besuch ist der erste eines chinesischen Außenministers in dem abgeschotteten kommunistischen Nachbarstaat seit 2007. Er fällt in eine Zeit des dilpomatischen Tauwetters im Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm.

Vergangene Woche trafen sich Kim und der südkoreanische Präsidenten Moon Jae In an der innerkoreanischen Grenze zu einem Gipfeltreffen. Ende Mai oder Anfang Juni ist ein Gipfeltreffen Kims mit US-Präsident Donald Trump geplant.

Die Beziehungen zwischen China und Nordkorea hatten sich eingetrübt, nachdem sich Peking hinter die Strafmaßnahmen des UN-Sicherheitsrats zur Eindämmung des nordkoreanischen Waffenprogramms gestellt hatte.