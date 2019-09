Seltener Akt erfolgt einen Tag vor 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik

Chinas Präsident Xi verneigt sich vor Mao

Peking (AFP) - In einem seltenen Akt hat sich Chinas Staatschef Xi Jinping vor dem aufgebahrten Leichnam Mao Zedongs verneigt. Xi und weitere hochrangige Regierungsvertreter besuchten am Montag das Mao-Mausoleum auf dem Tiananmen-Platz in Peking, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Demnach verbeugte sich Xi drei Mal vor dem Staatsgründer.

Xi Jinping © AFP

Die Geste erfolgte einen Tag, bevor die Volksrepublik ihr 70-jähriges Bestehen mit einer riesigen Militärparade begeht. Zuletzt hatte sich Xi vor sechs Jahren vor einer Mao-Statue verneigt. Anlass war damals der 120. Geburtstag des Staatsgründers.

Im Vorfeld der 70-Jahr-Feier würdigte Xi auf dem zentralen Tiananmen-Platz am Morgen auch chinesische Nationalhelden. "Eine aufstrebende Nation braucht Helden, und ein Land mit Zukunftsaussichten braucht Pioniere", zitierte der staatliche Sender CCTV den Präsidenten.

Die Vorbereitungen auf die Feierlichkeiten zum 70. Jubiläum laufen in Peking auf Hochtouren. Demokratie-Aktivisten in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kündigten derweil an, anlässlich des Jahrestags einen "Tag der Trauer" abzuhalten. Sie riefen die Hongkonger dazu auf, sich als Zeichen der Trauer schwarz zu kleiden.