Chinas Präsident Xi verschiebt Staatsbesuch in Japan wegen Coronavirus-Krise

Tokio (AFP) - Wegen der Coronavirus-Krise hat Chinas Präsident Xi Jinping einen Staatsbesuch in Japan verschoben. Die Ausbreitung des neuartigen Erregers einzudämmen, sei für beide Länder vorerst "die wichtigste Aufgabe", sagte ein Sprecher der japanischen Regierung am Donnerstag. Der Besuch Xis in Japan werde deshalb erst zu einem "passenden Zeitpunkt für beide Seiten" stattfinden. Ein chinesischer Außenamtssprecher sagte, beide Länder seien derzeit völlig dem Kampf gegen die Epidemie verpflichtet.

Abe und Xi bei einem Treffen im Dezember 2019 in Peking © AFP

Japans Regierungschef Shinzo Abe hatte Xi während des G20-Gipfels in Osaka zu einem Staatsbesuch eingeladen. Die Reise war ursprünglich für das Frühjahr vorgesehen. Sie wurde als Zeichen verbesserter bilateraler Beziehungen gewertet. Zuletzt hatte ein chinesischer Präsident im Jahr 2008 einen Staatsbesuch in Japan absolviert.

Die Epidemie des Coronavirus hatte in China ihren Ausgang genommen. Weltweit sind inzwischen mehr als 95.000 Menschen positiv auf den Erreger getestet worden, der die Atemwegserkrankung Covid-19 auslösen kann. Es gibt bereits gut 3200 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.