Chinas Staatschef Xi besucht Nordkoreas Machthaber Kim in Pjöngjang

Pjöngjang (AFP) - Der chinesische Präsident Xi Jinping reist heute zu Gesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un nach Pjöngjang. Es handelt sich um den ersten Besuch eines chinesischen Staatschefs in Nordkorea seit 14 Jahren. Beide Länder befinden sich derzeit in festgefahrenen Verhandlungen mit den USA: Peking streitet mit Washington über Strafzölle, Pjöngjang über die atomare Abrüstung.

Vorab in Pjöngjang verbreitete Gedenk-Briefmarke für den Besuch Xis (r.) in Nordkorea © AFP

Kim hatte Xi im vergangenen Jahr bereits vier Mal besucht. Beobachter sehen in Xis Staatsbesuch ein Signal an US-Präsident Donald Trump, um diesen an den großen chinesischen Einfluss auf Nordkorea zu erinnern. Auch Kim könnte der Besuch des mächtigen Nachbarn zur Stärkung der eigenen Verhandlungsposition dienen.