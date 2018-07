Präsident Lukaschenko bezeichnet Peking als "strategischen Partner"

Chinesische Soldaten nehmen erstmals an Militärparade in Weißrussland teil

Minsk (AFP) - Vor dem Hintergrund einer Annäherung zwischen China und Weißrussland haben am Dienstag erstmals chinesische Soldaten an der jährlichen Militärparade zum Nationalfeiertag in Minsk teilgenommen. "Wir bauen unsere Kooperation mit China aus, unserem strategischen Partner", sagte Staatschef Alexander Lukaschenko. Insgesamt nahmen 4000 Soldaten an der Parade teil, 225 Militärfahrzeuge fuhren durch das Zentrum der weißrussischen Hauptstadt.

Chinesische Soldaten bei Militärparade in Minsk © AFP

Auch 25 Maschinen der Luftwaffe begleiteten die Parade, darunter vier Helikopter mit russischer Crew. Am 3. Juli 1944 hatte die sowjetische Armee Minsk von der deutschen Besatzung befreit. Jährlich wird an diesem Tag in Weißrussland der Nationalfeiertag begangen.

Moskau und Minsk sind traditionell Verbündete, Weißrussland ist stark von russischer Wirtschaftshilfe abhängig. Die Annexion der ukrainischen Krim-Halbinsel durch Russland wird in der ehemaligen Sowjetrepublik allerdings mit Sorge betrachtet. In den vergangenen Jahren gewährte China Weißrussland milliardenschwere Kredite für den Ausbau seiner Infrastruktur und siedelte Unternehmen dort an.