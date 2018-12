Großer Andrang auf dem Platz vor der Geburtskirche

Christliche Pilger kommen in Bethlehem für Weihnachtsfeiern zusammen

Bethlehem (AFP) - In Bethlehem sind Christen aus aller Welt am Montag für die alljährlichen Weihnachtsfeiern zusammengekommen. Auf dem Manger-Platz vor der Geburtskirche versammelten sich die Gläubigen, um am Abend die Mitternachtsmesse mitfeiern zu können. An der Messe wollte auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas teilnehmen.

Erzbischof Pierbattista Pizzaballa begrüßt Palästinenser © AFP

Aus Lautsprechern erklangen Weihnachtslieder, palästinensische Pfadfinder spielten vor einem riesigen Weihnachtsbaum Dudelsack. Erzbischof Pierbattista Pizzaballa begrüßte die Gläubigen, die auch die neu renovierte Geburtskirche sehen wollten.