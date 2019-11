Sächsischer Bundestagsabgeordneter gewinnt Stichwahl gegen Curio

Chrupalla bildet neue AfD-Führungsspitze mit Meuthen

Braunschweig (AFP) - Der sächsische Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla bildet gemeinsam mit Jörg Meuthen die neue AfD-Führungsspitze. Der 44-Jährige setzte sich beim Bundesparteitag in Braunschweig am Samstag in einer Stichwahl mit 54,5 Prozent gegen den Bundestagsabgeordneten Gottfried Curio durch. Dieser erhielt rund 41 Prozent. Zuvor war Dana Guth aus Niedersachsen aus dem Rennen ausgeschieden.

Neuer AfD-Vorsitzender Tino Chrupalla © AFP

Der Fraktionsvize Chrupalla folgt Alexander Gauland nach, der sein Amt abgeben wollte. Der Sachse hatte in seiner Bewerbungsrede bei den Delegierten dafür geworben, eine neue Doppelspitze mit jeweils einem Vertreter aus dem Westen und einem Vertreter aus dem Osten zu wählen. Dies sei die Gelegenheit, ein "historisches Zeichen" zu setzen.

Der Malermeister Chrupalla galt als Wunschnachfolger Gaulands und als Kompromisskandidat. Er wird vom rechtsnationalistischen "Flügel" unterstützt, ohne Mitglied zu sein, aber auch von westlichen Landesverbänden akzeptiert. Der Berliner Bundestagsabgeordnete Curio geriert sich im Parlament regelmäßig als rechter Scharfmacher. Allerdings gilt er als wenig vernetzt in seiner Fraktion.