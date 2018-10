Ministerpräsident nach Ablehnung von Haushaltsplan in Russland

Conte hebt bei Besuch in Moskau "Stabilität" der italienischen Wirtschaft hervor

Moskau (AFP) - Nach der Ablehnung der italienischen Haushaltspläne durch die EU-Kommission hat Ministerpräsident Giuseppe Conte bei einem Besuch in Russland die "Stabilität" der italienischen Wirtschaft gepriesen. Die italienische Wirtschaft sei "stabil" und stehe auf "starken" Grundlagen, sagte Conte am Mittwoch in Moskau vor italienischen und russischen Wirtschaftsvertretern. Italien müsse "nur" seinen Weg fortsetzen, dazu werde die Regierung ihren Teil beitragen.

Conte in Moskau © AFP

Italien sei das Land mit der zweitgrößten Industrieproduktion in Europa und habe wahrscheinlich die stärksten Klein- und Kleinstbetriebe, sagte Conte. "Und darauf sollten wir stolz sein", fügte der Ministerpräsident hinzu, der im Laufe des Tages auch noch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen wird.

Die EU-Kommission hatte am Dienstag den Etatentwurf der italienischen Regierung wegen der hohen Neuverschuldung zurückgewiesen. Rom hat nun drei Wochen Zeit, den Entwurf zu überarbeiten. Die seit Juni amtierende italienische Regierung aus der populistischen Fünf-Sterne-Regierung und der fremdenfeindlichen Lega lehnt Änderungen jedoch ab.

Beide Parteien hatten im Wahlkampf versprochen, die Sparpolitik in Italien zu beenden. Ihre Pläne umfassen unter anderem die Einführung eines Grundeinkommens und die Möglichkeit eines früheren Renteneintritts. Der EU bereitet Sorge, dass Italien mit 131 Prozent der Wirtschaftsleistung bereits jetzt die zweithöchste Gesamtverschuldung der Eurozone nach Griechenland hat.