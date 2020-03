Finanzminister war wegen Erkältung zuhause geblieben

Corona-Test bei Scholz bringt negatives Ergebnis

Berlin (AFP) - Der Corona-Test bei Bundesfinanzmnister Olaf Scholz (SPD) ist negativ verlaufen. "Die Stimme ist noch mitgenommen, die Erkältung geht etwas zurück und der Test war negativ", twitterte der Vizekanzler am Donnerstag. Er bedankte sich "für die vielen guten Wünsche". Er bleibe am Donnerstag nicht mehr im Homeoffice, sondern nehme an Beratungen im Kanzleramt teil.

Olaf Scholz (SPD) © AFP

"Die Corona-Krise fordert uns alle - gemeinsam stehen wir das durch", fügte Scholz hinzu. "Unser Land kann das." Scholz hatte sich wegen Erkältungssymptome auf Corona testen lassen.