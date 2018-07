Bundestagspräsident Schäuble wirft Fußballverband schwere Fehler vor

DFB-Präsident Grindel weist Özils Rassismusvorwürfe entschieden zurück

Frankfurt/Main (AFP) - Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Reinhard Grindel, hat die von dem zurückgetretenen Nationalspieler Mesut Özil gegen sich erhobenen Rassismusvorwürfe zurückgewiesen. "Ich gebe offen zu, dass mich die persönliche Kritik getroffen hat", schrieb Grindel in einer am Donnerstag vom DFB veröffentlichten Erklärung. Für den Verband und auch für sich persönlich weise er den Vorwurf aber "entschieden zurück".

Reinhard Grindel © AFP

Es war die erste persönliche Reaktion Grindels auf die kritischen Aussagen Özils; zuvor hatte bereits das DFB-Präsidium in einer gemeinsamen Erklärung die Vorwürfe zurückgewiesen. Özil hatte Grindel vorgeworfen, für ihn und seine Unterstützer bei Siegen Deutscher zu sein, bei Niederlagen aber Einwanderer. Außerdem kritisierte Özil Äußerungen Grindels aus seiner Zeit als CDU-Bundestagsabgeordneter, in denen er sich kritisch zu Migrationsthemen äußerte.

Grindel erklärte nun, "die Werte des DFB sind auch meine Werte. Vielfalt, Solidarität, Antidiskriminierung und Integration, das alles sind Werte und Überzeugungen, die mir sehr am Herzen liegen." Er habe in seiner Zeit beim DFB erleben dürfen, was der Fußball für die Integration leisten kann.

Gleichzeitig räumte Grindel auch Fehler bei der Aufarbeitung des gemeinsamen Fotos von Özil mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan ein, das zu der Debatte um den Fußballer und schließlich zu der Eskalation mit dem Rücktritt geführt hatte. Er habe dieses Foto kritisch hinterfragt. "Ich bedauere sehr, dass dies für rassistische Parolen missbraucht wurde."

Rückblickend hätte er als Präsident "unmissverständlich sagen sollen, was für mich als Person und für uns alle als Verband selbstverständlich ist: Jegliche Form rassistischer Anfeindungen ist unerträglich, nicht hinnehmbar und nicht tolerierbar", teilte Grindel mit. Im Zuge der Debatte waren Forderungen nach einem Rücktritt des DFB-Präsidenten erhoben worden, auf die Grindel in seiner Erklärung nicht einging.

Der in Gelsenkirchen geborene Özil hatte in seiner Rücktrittserklärung auch einen weit verbreiteten Rassismus gegen ihn als Deutschtürken angeprangert. Von seinem im Mai entstandenen Foto mit Erdogan distanzierte er sich nicht. Mit seinen Aussagen löste er eine Debatte über Integration und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland aus.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sieht beim DFB die Schuld dafür, dass die Debatte um Özil seit dem Foto mit Erdogan so lange anhielt. "Ich habe bis heute nicht verstanden, weshalb man beim DFB zugelassen hat, dass aus einer so unklugen Fotoaktion eine derartige Staatsaffäre gemacht wurde. Das ist ein Jammer", sagte Schäuble den Zeitungen des Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Irgendein kluger Mensch hätte das alles verhindern können und müssen", fügte er hinzu. "Da die Fußball-Stars alles junge Menschen sind, muss man ihnen helfen, sie führen, notfalls auch durch Kritik."

Als Fußball-Fan tut ihm das Ende von Özils Ära im Nationaltrikot leid, sagte Schäuble. "Als Politiker bedaure ich, dass durch eine Fülle von Fehlern und Missverständnissen die Integration gelitten hat. Aber es wird sich schon wieder einrenken."