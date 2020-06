Dämpfer für Macrons Partei bei Kommunalwahlen erwartet

Paris (AFP) - In Frankreich findet am Sonntag die zweite Runde der Kommunalwahlen statt (Öffnung der Wahllokale um 8 Uhr, Schließung um 20 Uhr). Erwartet wird ein Dämpfer für die Partei von Präsident Emmanuel Macron, La République en Marche. In der Hauptstadt Paris kann die sozialistische Bürgermeisterin Anne Hidalgo auf ihre Wiederwahl hoffen. Macrons Wunschkandidat Benjamin Griveaux war dort über eine Sexvideoaffäre gestürzt.

Masken und Schutzschilde bei Frankreichs Kommunalwahlen © AFP

Aus der ersten Wahlrunde Mitte März gingen die französischen Grünen deutlich gestärkt hervor. Die Rechtspopulisten von Marine Le Pen hoffen auf Zugewinne unter anderem im Süden des Landes. Zur Wahl aufgerufen sind rund 48 Millionen Bürger. Bei der ersten Runde sank die Beteiligung auf ein historisches Tief. Einen Tag später kündigte die Regierung eine Corona-Ausgangssperre an. Diesmal gelten eine Maskenpflicht und Abstandsregeln.