Solidaritätsaktion bewahrte vor der Deportation ins Konzentrationslager

Dänemark gedenkt der Rettung der Juden vor den deutschen Besatzern vor 75 Jahren

Kopenhagen (AFP) - In Dänemark ist am Donnerstag der Rettung der Juden vor den deutschen Besatzern vor 75 Jahren gedacht worden. An den Feierlichkeiten nahm außer dem dänischen Ministerpräsidenten Lars Loekke Rasmussen auch der israelische Präsident Reuven Rivlin teil. Die beiden Politiker besuchten die Kirche im Küstenort Gilleleje auf der Insel Seeland, auf deren Speicher sich während des Zweiten Weltkriegs zahlreiche Juden versteckten.

Die Kirche in Gilleleje © AFP

Im Oktober 1943 hatten die Dänen in einer großen Solidaritätsaktion mehr als 7000 Juden vor der Deportation in NS-Konzentrationslager bewahrt. Vielen wurde zur Flucht nach Schweden verholfen. Fischer brachten sie unter Lebensgefahr dorthin.