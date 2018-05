Bericht: Zahlreiche Ausländerbehörden können Fingerabdrücke nicht überprüfen

Debatte um Bamf-Chefin Cordt in Bremer Asylaffäre hält an

Berlin (AFP) - In der Bremer Asylaffäre hält die Debatte um die Chefin des Bundesamtes für Flüchtlinge und Migration, Jutta Cordt, an. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) stellte am Donnerstag einen Verbleib Cordts an der Bamf-Spitze in Frage. Rückendeckung bekam die Behördenchefin dagegen aus dem Bundesinnenministerium. Derweil wurde bekannt, dass zahlreiche Ausländerbehörden noch keine Fingerabdrücke von Antragstellern überprüfen können, weil sie keine entsprechenden Geräte haben.

Bamf-Außenstelle in Bremen © AFP

Die "Welt" und die "Nürnberger Nachrichten" berichteten am Donnerstag unter Berufung auf das Bundesinnenministerium, mehr als 200 Ausländerbehörden und offenbar sämtliche Sozialleistungsbehörden in Deutschland könnten bislang keine Fingerabdrücke von Asylsuchenden oder bereits anerkannten Asylbewerbern elektronisch vergleichen. Dadurch hätten die Behörden weiterhin erhebliche Schwierigkeiten, Mehrfachidentitäten und einen möglichen Sozialmissbrauch festzustellen.

Demnach waren mit Stand April etwa 40 Prozent der 494 Ausländerbehörden noch immer nicht mit einem entsprechenden Gerät ausgestattet. Mit Blick auf Sozialleistungsbehörden - etwa die Jobcenter - erklärte das Innenministerium demnach, die bundesweit rund 1200 Einrichtungen sollten ab Mitte September mit Geräten versorgt werden, die Fingerabdrücke scannen und vergleichen. Bis Ende 2018 sollten alle Behörden ausgestattet sein.

Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Stephan Thomae erklärte zu den Berichten, es sei "besorgniserregend", dass das Bamf und seine Außenstellen "ihrer Pflicht der Identitätsprüfung offenbar immer noch nicht nachkommen und die Sozialleistungsstellen Sozialmissbrauch kaum feststellen können".

Die "gravierenden Mängel" würden verdeutlichen, warum ein Untersuchungsausschuss zur Arbeit des Bamf notwendig sei, erklärte Thomae. Die FDP hat in der Affäre um die Bremer Bamf-Außenstelle wiederholt einen Untersuchungsausschuss im Bundestag gefordert.

Im April war bekannt geworden, dass die Bremer Bamf-Außenstelle in 1200 Fällen Asylanträge zu Unrecht bewilligt haben soll. Gegen die frühere Leiterin der Behörde in Bremen und fünf weitere Beschuldigte wird deshalb ermittelt. Zuletzt wurde zudem bekannt, dass das Bamf deutlich früher als bisher bekannt von möglichen Unregelmäßigkeiten wusste, diese aber allenfalls schleppend und offenbar nur widerwillig aufklären wollte.

Wegen der Vorwürfe ist Bamf-Chefin Cordt stark unter Druck geraten. Der niedersächsische Innenminister Pistorius sagte am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin": "Wenn sich alles so bewahrheitet, wie das sich andeutet, dann glaube ich kaum, dass man sie (Cordt) am Ende wird halten können."

Dagegen stärkte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Stephan Mayer (CSU), Cordt den Rücken. Die Bamf-Chefin habe seit dem vergangenen September bei der Qualitätssicherung in ihrer Behörde "einiges verbessert", sagte Mayer dem Bayerischen Rundfunk. "Personelle Konsequenzen stehen jetzt nicht voran auf der Tagesordnung, es geht darum, inhaltlich die richtigen Konsequenzen zu ziehen."

Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz forderte in der "Rheinischen Post", einen internen Bericht zur Qualitätssicherung im Bamf "umgehend" dem Innenausschuss des Bundestags vorzulegen. Der Innenausschuss wird kommenden Dienstag zu einer Sondersitzung zur Bamf-Affäre zusammenkommen. Teilnehmen werden auch Seehofer und Cordt.