Kanzlerin löst Wahlkampfversprechen ein

Debatte um Bedingungen in Pflegebranche vor Merkel-Besuch in Paderborner Altenheim

Paderborn (AFP) - Vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Altenheim in Paderborn hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in der Pflegebranche angemahnt. Gehälter bis zu 3000 Euro im Monat und damit deutlich mehr als derzeit "sollten möglich sein", sagte Spahn. "Anerkennung drückt sich nicht nur in Worten aus. Es geht auch ums Geld."

Altenpfleger Ferdi Cebi aus Paderborn © AFP

Mit Blick auf den hohen Anteil an Leiharbeitern in der Pflege sagte Spahn am Montag im ZDF-"Morgenmagazin", er hätte "lieber weniger Leiharbeit". Allerdings profitierten viele der derzeitigen Leiharbeiter wegen der hohen Nachfrage nach Pflegern von teilweise besseren Arbeitszeiten und Löhnen als Festangestellte. Zugleich verteidigte Spahn private Investitionen in der Branche. "Wir brauchen mehr Trägervielfalt, aber was richtig ist, die Arbeitsbedingungen müssen stimmen."

Merkel löst mit ihrem Besuch in dem Altenheim in Paderborn ein Versprechen aus dem Bundestagswahlkampf im vergangenen Jahr ein. Der im St. Johannisstift arbeitende Altenpfleger Ferdi Cebi hatte Merkel im September in einer Fernsehsendung vor der Wahl auf Mängel in der Pflege angesprochen und sie eingeladen, nach Paderborn an seinen Arbeitsplatz zu kommen. Die Kanzlerin sagte daraufhin einen Besuch zu. Merkel hob am Wochenende die Bedeutung der Pflege hervor und nannte Pflegende "Helden unseres Alltags".

Die Bundesregierung will in den kommenden zwölf Monaten ein Maßnahmenpaket zur Beseitigung des Pflegenotstands auf den Weg bringen. Spahn, Familienministerin Franziska Giffey und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) starteten dafür Anfang Juli die "Konzertierte Aktion Pflege". Angesichts des Personalmangels soll insbesondere der Beruf des Altenpflegers attraktiver werden.

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) forderte mehr Geld für die Beschäftigten der Pflegebranche. "Wer gute Pflege will, muss diese auch gut bezahlen", sagte GKV-Sprecher Florian Lanz der Nachrichtenagentur AFP. "Ein flächendeckender Tariflohn für alle Pflegekräfte wäre ein ebenso großer wie wichtiger Schritt nach vorne." Im Rahmen der "Konzertierten Aktion" müsse außerdem die bessere Unterstützung für pflegende Angehörige, beispielsweise bei der Alterssicherung, in den Blick genommen werden.

Die Linke verlangte, es müsse "mit dem Prinzip der Profitmaximierung im Pflege- und Gesundheitswesen" gebrochen werden. "Die Menschenwürde gehört in den Mittelpunkt der Gesundheitspolitik", erklärte Linken-Parlamentsgeschäftsführer Jan Korte. "Es liegt in der Macht der Bundesregierung, kurzfristig den Pflegemindestlohn zu erhöhen, die Leiharbeit und Befristungen zu verbieten und damit unverzüglich die Attraktivität von Pflegeberufen zu erhöhen."