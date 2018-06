FDP fordert verpflichtende Angabe bei Behördengängen

Debatte um Neuregelung der Organspende angesichts niedriger Spendenzahlen

Berlin (AFP) - Anlässlich des Tags der Organspende wird über Neuregelungen in Deutschland diskutiert, um die Zahl der Spenden zu erhöhen. Die FDP-Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus erklärte am Samstag, es müssten mehr Menschen ermutigt werden, sich als Organspender registrieren zu lassen. "Das ist möglich, in dem man Bürger dazu verpflichtet, bei Behördengängen eine Angabe zur Organspende zu machen."

Ausweise für Organspende © AFP

In Deutschland gilt bei Organspenden die sogenannte Entscheidungslösung. Jeder über 16 Jahre wird von seiner Krankenkasse in regelmäßigen Abständen aufgefordert, eine freiwillige Erklärung über seine Bereitschaft zur Organspende abzugeben. Wird dies nicht dokumentiert, dann werden im Todesfall die Angehörigen befragt, ob sie im Sinn des Verstorbenen einer Spende zustimmen oder nicht.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordere, die Regelung in eine Widerspruchslösung zu ändern. Dabei wird jeder automatisch als Organspender gesehen, wenn ein Mensch dem zu Lebzeiten nicht aktiv widerspricht. Diese Regelung gilt bereits in 18 EU-Staaten.

Deutschland sei bei der Organspende ein "Importland" und bekomme mehr Organe, als es zur Verfügung stelle, sagte Lauterbach dem MDR. Die bisherige Lösung mit Organspendeausweisen habe nicht die erwünschten Ergebnisse gebracht.

CSU-Gesundheitspolitiker Georg Nüßlein sprach sich im Deutschlandfunk für eine "doppelte Widerspruchslösung" aus. "Das heißt, man muss zu Lebzeiten widersprechen, und die Angehörigen haben auch noch die Möglichkeit zu widersprechen", sagte er. "Die Angehörigen kann man leider von der schwierigen Entscheidung nicht entlasten."

2017 sank die Zahl der Organspender in Deutschland auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren - bundesweit gab es nur 797 Organspender, 60 weniger als im Jahr zuvor. Die Zahl der gespendeten Organe ging um 9,5 Prozent auf 2594 Organe zurück.