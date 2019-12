Delegation des EU-Parlaments prüft Unabhängigkeit der Justiz in Malta

Valletta (AFP) - Eine Delegation des Europaparlaments trifft am Montagabend in Malta ein, um angesichts des Skandals um die Ermordung der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia das Justizwesen des Inselstaats zu überprüfen. Die Dringlichkeitsmission wird nach Angaben aus Parlamentskreisen wegen "Fragen zur Unabhängigkeit des Justizsystems und schweren Korruptionsvorwürfen auf höchster Ebene" entsandt. Die Delegation wird von der niederländischen Liberalen Sophie in't Veld angeführt und soll bis Mittwoch in Malta bleiben.

Der Geschäftsman Fenech bei einem Gerichtstermin am Freitag © AFP

Caruana Galizia war am 16. Oktober 2017 bei einem Bombenanschlag auf ihr Auto getötet worden. Sie hatte regelmäßig über Korruption, Geldwäsche und andere illegale Geschäfte in Malta berichtet. Verwickelt waren nach ihren Recherchen auch Mitglieder der Regierung. Am Samstagabend wurde der Geschäftsmann Yorgen Fenech wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Er soll enge Verbindungen zur Regierung gehabt haben.