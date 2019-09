Demokratie-Aktivist Joshua Wong berichtet in Berlin über Lage in Hongkong

Berlin (AFP) - Der Hongkonger Demokratie-Aktivist Joshua Wong berichtet am Mittwoch (10.00 Uhr) in Berlin über die Lage in der chinesischen Sonderverwaltungszone. In der Millionenstadt gehen seit Monaten regelmäßig zehntausende Menschen gegen die wachsende Einflussnahme Pekings sowie für mehr Demokratie auf die Straße.

Hongkong-Aktivist Wong (l.) mit Bundesaußenminister Maas © AFP

Der 22-jährige Vorsitzende der Demosisto-Partei hält sich seit Montag in Berlin auf. Ein Gespräch Wongs mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte am Dienstag für Unmut in Peking gesorgt. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums sprach von einer "Respektlosigkeit" gegenüber der Souveränität Chinas und Einmischung in innere Angelegenheiten.