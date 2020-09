Studenten demonstrieren gegen Umwandlung der Film- und Theaterhochschule

Demonstranten unterstützen Orban-kritische Uni-Besetzer in Budapest

Budapest (AFP) - Tausende Menschen sind am Freitag in Budapest auf die Straße gegangen, um ihre Unterstützung für regierungskritische Universitätsbesetzer auszudrücken. Mehr als 2000 Demonstranten versammelten sich neben dem abgeriegelten Eingang der Film- und Theaterhochschule SZFE in der ungarischen Hauptstadt und riefen "Solidarität!" und "Wir stehen zu euch!".

Demonstranten in Budapest © AFP

Die Studenten hatten das Gebäude am vergangenen Sonntag besetzt, nachdem die Universitätsleitung aus Protest gegen die Regierung zurückgetreten war. Die Regierung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban hatte die staatliche Hochschule an eine private Stiftung übertragen, deren Leitung von der Regierung bestimmt wird. Der Universitätsrektor und Senat werfen der Regierung vor, so ihre Handlungsfreiheit beschränken zu wollen.

Seit dieser Woche wird die Stiftung von dem Orban-Unterstützer und Chef des ungarischen Nationaltheaters, Attila Vidnyanszky, geleitet. Studentenvertreter forderten dessen Rücktritt sowie eine Rücknahme der Änderungen in der Besitzstruktur der Universität. Die Regierung erklärte hingegen, die Änderungen sollten die Einrichtungen der Universität sowie die Qualität der Lehre verbessern.

Orbans Kritiker sehen in dem Konflikt den jüngsten Schritt der nationalistischen konservativen Regierung, linksgerichtete Institutionen unter ihre Kontrolle zu bringen. Mittlerweile kontrollieren Verbündete Orbans weite Teile von Ungarns Wirtschaft, Medien, Hochschulen und Kultureinrichtungen. Vergangenes Jahr war deshalb die Zentraleuropäische Universität (CEU) des aus Ungarn stammenden US-Milliardärs George Soros aus Budapest nach Wien gezogen.