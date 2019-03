Demonstration für ein zweites Brexit-Referendum in London

London (AFP) - In London gehen Brexit-Gegner am Samstag für ein zweites Referendum über einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union auf die Straße. An dem für 12.00 Uhr (Ortszeit, 13.00 Uhr MEZ) angekündigten "People's Vote March" nehmen auch Vertreter der Grünen teil, darunter der Spitzenkandidat für die Europawahl, Sven Giegold. Im Juni 2016 hatte sich eine knappe Mehrheit von 51,9 Prozent der Briten für den Brexit ausgesprochen. Eigentlich sollte die Frist bis zum Austritt am Freitag kommender Woche auslaufen. Angesichts des anhaltenden Streits über den Brexit-Kurs Großbritanniens wurde diese Frist aber von den Staats- und Regierungschefs der EU verlängert. Brexit-Gegner wollen mit einem zweiten Referendum erreichen, dass der EU-Austritt Großbritanniens doch noch verhindert wird.