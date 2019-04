Demonstrationen gegen "Mietenwahnsinn" in Berlin und weiteren Städten

Berlin (AFP) - In Berlin wollen heute zahlreiche Menschen für bezahlbaren Wohnraum und gegen Verdrängung durch steigende Mieten auf die Straße gehen (Beginn 12.00 Uhr). Zu der Demonstration aufgerufen hat das Bündnis "Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn", auch in weiteren Städten - unter anderem in München, Mannheim, Freiburg und Göttingen - sind Protestaktionen geplant.

Aufruf zur Demonstration in Berlin © AFP

Hintergrund ist der zunehmende Mangel an erschwinglichen Wohnungen vor allem in Ballungsgebieten. In Berlin beginnt am Samstag zudem eine Unterschriftensammlung für ein Volksbegehren, das derzeit eine Debatte über Enteignungen auf dem Wohnungsmarkt anfacht. Die Initiative "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" will erreichen, dass der Berliner Senat private Wohnungsgesellschaften mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet und vergesellschaftet.