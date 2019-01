Partei will sich im Wahljahr 2019 davon nicht beeindrucken lassen

Der Verfassungsschutz nimmt die AfD stärker ins Visier

Berlin (AFP) - Der Bundesverfassungsschutz nimmt die AfD stärker ins Visier: Die Gesamtpartei gilt ab sofort als Prüffall. Es gebe erste Anhaltspunkte dafür, dass sich die Politik der AfD gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richte, begründete Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang die Entscheidung am Dienstag. Die AfD sieht darin politische "Wettbewerbsverzerrung" und kündigte juristische Gegenwehr an.

AfD-Logos © AFP

Seit Monaten werteten Verfassungsschutzexperten öffentlich zugängliches Material aus. Grundlage der Einstufung waren nach den Worten Haldenwangs nun vor allem Äußerungen von AfD-Politikern und weniger das Programm der Partei. Dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) fielen besonders Aussagen auf, die "mit der Garantie der Menschenwürde unvereinbar waren".

Das Fazit der Prüfung: "Dem BfV liegen erste tatsächliche Anhaltspunkte für eine gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtete Politik der AfD vor", berichtete Haldenwang. Die Verfassungsschützer nehmen die gesamte AfD somit stärker unter die Lupe - eine Beobachtung mit nachrichtendienstlichen Mitteln wie dem Anwerben von V-Leuten gibt es bei einem Prüffall jedoch nicht.

Bei der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative und der rechtsnationalen Vereinigung Der Flügel um den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke geht der Verfassungsschutz bereits einen Schritt weiter. Sie gelten als "extremistische Bestrebungen" und werden somit zu Verdachtsfällen erklärt. Dies ermöglicht auch nachrichtendienstliche Mittel wie eine Observation oder die Kooperation mit V-Leuten.

Nach dem Austritt des AfD-Rechtsaußens André Poggenburg in der vergangenen Woche ist die Ankündigung des Verfassungsschutzes der zweite Paukenschlag zu Beginn des Wahljahres 2019. In den kommenden Monaten finden nach der Europawahl und der Bürgerschaftswahl in Bremen im Mai dann im Herbst auch Landtagswahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Thüringen und Sachsen statt.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel beklagte eine Verzerrung des politischen Wettbewerbs durch die Ankündigung Haldenwangs. Dass die AfD weiterhin nur geprüft wird, zeigt aus ihrer Sicht, dass der Verfassungsschutz "überhaupt gar nichts" gegen die Partei in der Hand habe.

Parteichef Alexander Gauland kündigte an, die Entscheidung des Verfassungsschutzes werde keine Folgen für die Rhetorik und die anstehenden Wahlkämpfe der AfD haben. Auch für den Umgang der Partei mit Junger Alternative und dem Höcke-Flügel sieht er keine Konsequenzen. Gleichwohl kündigte Gauland an: "Wir werden gegen diese Entscheidung juristisch vorgehen."

Vertreter von Union, SPD, Grünen und FDP begrüßten die Entscheidung des Verfassungsschutzes. Als "überflüssig" bezeichnete hingegen die Linke die Prüfung der AfD. Diese sei "ganz klar eine in weiten Teilen völkisch-rassistische Partei", sagte die Linken-Politikerin Ulla Jelpke.

Teile der AfD seien ein Fall für den Verfassungsschutz, erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). "Mit einer Beobachtung sind die Probleme aber nicht gelöst", es müsse vor allem eine sachliche und politische Auseinandersetzung mit der Partei geben.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland begrüßte die BfV-Ankündigung als "Schritt in die richtige Richtung". Wenn sich der Verdacht auf Verfassungsfeindlichkeit erhärte, müsse die AfD dann auch unter Beobachtung gestellt werden, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster. Dabei dürfe es "keine falsche Scheu oder Blindheit auf dem rechten Auge" geben.