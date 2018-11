Admiral Lima Leite wird Minister für Bergbau und Energie

Designierter Präsident Bolsonaro ernennt weiteren Militär zu Kabinettsmitglied

Rio de Janeiro (AFP) - Der künftige brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat den Admiral Bento Costa Lima Leite zu seinem Minister für Bergbau und Energie ernannt. Es ist bereits der siebte Militär in dem aus 20 Mitgliedern bestehenden Kabinett des designierten rechtsradikalen Staatschefs. "Ich wähle Militärs nicht weil sie Militärs sind, sondern wegen ihrer Ausbildung und dessen, was sie in ihrem aktiven Dienst taten", erklärte Bolsonaro am Freitag.

Bolsonaro (l.) bei einer Militärzeremonie Ende November © AFP

Am Rande einer Zeremonie der Luftwaffe in Guaratingueta im Bundesstaat São Paulo fügte Bolsonaro hinzu, zwei Minister blieben noch zu ernennen. Auch sie könnten nach seinen Worten aus den Reihen der Streitkräfte stammen. Die Nominierung des Umweltministers wird für kommende Woche erwartet. Ebenfalls noch zu besetzen ist der Posten des Ministers für Menschenrechte.

Der 60-jährige Lima Leite ist derzeit Generaldirektor für atomare und technologische Entwicklung der Marine. Er ist zugleich Mitglied des Aufsichtsrats der staatlichen Behörde Nuclebras, die für die Umsetzung des brasilianischen Atomprogramms zuständig ist. Brasilien verfügt über zwei Atomkraftwerke am Standort Angra dos Reis bei Rio de Janeiro. Ein drittes Atomkraftwerk ist dort im Bau.

Bolsonaro, ein Befürworter der brasilianischen Militärdiktatur von 1964 bis 1985, hatte zuvor schon Militärs für wichtige Ministerämter nominiert: Verteidigung, institutionelle Sicherheit (verantwortlich für die Geheimdienste), Wissenschaft und Technologie, Infrastruktur sowie Transparenz, Supervision und Kontrolle. Sein für die Verbindungen zum Parlament zuständiger Regierungssekretär im Ministerrang ist ebenfalls ein General im Ruhestand.

Bolsonaro war Ende Oktober in der Stichwahl mit 55 Prozent der Stimmen zum Staatschef gewählt worden. Am 1. Januar 2019 übernimmt er das Präsidentenamt von Michel Temer.