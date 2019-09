Designierter rumänischer Interimskommissar zur Anhörung im EU-Parlament

Brüssel (AFP) - Das Europaparlament befasst sich am Mittwoch mit Plänen Rumäniens, für die letzten Wochen der scheidenden EU-Kommision noch einen neuen Vertreter nach Brüssel zu entsenden. Die Konferenz der Ausschussvorsitzenden hört am Nachmittag den rumänischen Kommissionskandidaten Mircea Pascu an (15.30 Uhr). Der 70-Jährige soll nach Plänen der rumänischen Regierung Nachfolger der früheren Regionalkommissarin Corina Cretu werden, die im Juli als Abgeordnete ins EU-Parlament gewechselt ist.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker © AFP

Da am 1. November das Kabinett der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen seine Arbeit aufnimmt, wäre Pascus Amtszeit auf wenige Wochen begrenzt. Als Interimskommissar käme ihm keine bestimmte Aufgabe zu, wohl aber ein üppiges Gehalt sowie weitere Ansprüche wie eine lebenslange Rente. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte deshalb gefordert, kurz vor Ende der Legislaturperiode frei gewordene Kommissionsposten nicht neu zu besetzen.