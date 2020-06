Corona-Beschränkungen enden nach drei Monaten

Deutsche Grenzen sind wieder ohne Kontrollen passierbar

Berlin (AFP) - Die Grenzen zwischen Deutschland und seinen Nachbarländern sind wieder ohne Kontrollen passierbar. Die Bundespolizei beendete um Mitternacht in der Nacht zum Montag auf Anordnung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Grenzkontrollen, die vor drei Monaten wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden waren. Zugleich liefen die Reisewarnungen des Auswärtigen Amts für die meisten europäischen Länder aus.

Kontrolle an Grenze zu Österreich © AFP

Die offiziellen Reisewarnungen gelten aber weiterhin für mehr als 160 Staaten außerhalb Europas - zunächst befristet bis Ende August. Betroffen sind davon auch beliebte Reiseziele wie die Türkei, Nordafrika, Südostasien und die USA.

Wegen der Pandemie hatte Deutschland am 16. März Kontrollen an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark eingeführt.

Die meisten Grenzen in Europa sollen ab Montag wieder passierbar sein - mit einigen Ausnahmen: In Finnland und Norwegen gelten die Einreisesperren in bestimmten Fällen weiterhin. In Großbritannien müssen Reisende damit rechnen, trotz Aufhebung der Reisewarnung weiterhin nach der Einreise zwei Wochen in Quarantäne zu müssen. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amts für Schweden dürfte weiterhin Bestand haben, da dort relativ hohe Infektionszahlen registriert werden.

Spanien kündigte am Sonntag an, seine Grenzen am 21. Juni für Reisende aus der EU zu öffnen. Bislang war eine Öffnung zum 1. Juli anvisiert. Auf die Balearen sollen die ersten deutschen Touristen aber bereits ab Montag wieder reisen dürfen. Im Zuge eines Pilotprojekts sollen nach Angaben der Regionalregierung in Palma de Mallorca fast 11.000 deutsche Urlauber einreisen.