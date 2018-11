Kurdischstämmige Sängerin bei Wahlkampftour in Edirne festgenommen

Deutsche Hozan Cane in der Türkei zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt

Istanbul (AFP) - In der Türkei ist die Deutsche Hozan Cane wegen Terrorvorwürfen zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Edirne habe die kurdischstämmige Sängerin der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation schuldig befunden und zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt, sagte ihr Anwalt Mustafa Peköz am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Es handele sich "nicht um eine rechtliche, sondern um eine politische Entscheidung".

HDP-Anhänger © AFP

Die Kölnerin, die mit bürgerlichem Namen Saide Inac heißt, war kurz vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom 24. Juni bei einer Wahlkampftour der prokurdischen Oppositionspartei HDP im nordwestlichen Edirne festgenommen worden. Die Justiz beschuldigte sie der Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, der Volksverhetzung und der Verunglimpfung von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk. Ihr drohten bis zu 13 Jahre Haft.

Am Mittwoch wurde die Künstlerin aber lediglich der "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" schuldig gesprochen. Ihre Anwälte kündigten umgehend Berufung an. "Die Bestrafung unserer Mandantin war keine rechtliche, sondern eine politische Entscheidung", sagte ihr Anwalt Peköz. Der Staatsanwalt und das Gericht hätten entschieden, den Fall rasch abzuschließen, und hätten die Anträge der Verteidigung alle abgewiesen.

Das Urteil sei nach nur drei Verhandlungstagen gefällt worden, und die Beratung der Richter habe nur 15 Minuten gedauert, kritisierte er. "Es ist das erste Mal, dass ein Prozess so rasch abgeschlossen wird", sagte der Anwalt. Das Gesetz sei vom Gericht gebrochen worden, und seine Mandantin sei völlig unschuldig. "Wir glauben, dass dieser Fall im Berufungsverfahren komplett zerschlagen werden wird", sagte der Anwalt.

Laut Canes Familie wurden ihr Fotos zur Last gelegt, auf denen sie mit Kämpfern der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) zu sehen sein soll. Diese stammten aber in Wahrheit von Dreharbeiten zu einem Film Canes über die Verfolgung der Jesiden durch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die Türkei betrachtet die YPG wegen ihrer engen Verbindung zur Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Terrororganisation.

Peköz bestätigte, dass ihr wegen des Films Mitgliedschaft in der PKK zur Last gelegt worden sei. Ihr sei vorgeworfen worden, 18 Monate in einem Trainingslager im Irak verbracht zu haben, doch bewiesen ihre Passeinträge, dass sie nur drei Wochen im Land gewesen sei, sagte der Anwalt. Auch sei ihr Film als Propaganda für die PKK gewertet worden ebenso wie ein ZDF-Beitrag zu den Kurden, den sie auf Facebook geteilt hatte.

Die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen nannte den Prozess "eine politische Farce", der zeige, "dass die Türkei kein Rechtsstaat ist, sondern ein Willkürregime". Es sei "ein Hohn", dass sich die Staatsanwaltschaft bei der Anklage auf Szenen aus Canes Film '74th Genocide Sengel' stütze, der die Gräueltaten der IS-Miliz an den Jesiden thematisiert, erklärte Dagdelen vor der Urteilsverkündung.

Erst Ende Oktober war der 29-jährige Gießener Patrick Kraicker wegen "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Provinz Sirnak sah es als erwiesen an, dass er sich im Südosten der Türkei der YPG anschließen wollte. Mitte September erhielt zudem der Hamburger Taxifahrer Ilhami A. drei Jahre und eineinhalb Monate Haft wegen Terrorpropaganda.