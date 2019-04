Signal des spanischen TV-Programms am Sonntag aus Kabelnetz genommen

Deutsche Welle wieder frei in Venezuela empfangbar

Caracas (AFP) - Die Deutsche Welle (DW) ist nach eintägiger Unterbrechung wieder frei in Venezuela empfangbar. Das spanischsprachige TV-Programm werde wieder im Fernsehen ausgestrahlt, teilte der Auslandssender am Montagnachmittag mit. Das Sendesignal war am Sonntag gekappt worden. Eine Begründung nannten die Behörden nicht. Er hoffe, dass die Situation "nun stabil bleibt", erklärte DW-Intendant Peter Limbourg. Er dankte den Nutzern in Venezuela, die sich in Onlinenetzwerken für die Deutsche Welle eingesetzt hätten.

Zentrale der Deutschen Welle in Bonn © AFP

Der Sender strahlt in seinem spanischen Programm täglich eine 15-minütige Nachrichtensendung zur Krise in Venezuela aus. In dem südamerikanischen Land tobt seit Monaten ein Machtkampf zwischen dem selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó und Staatschef Nicolás Maduro. Deutschland erkennt den Oppositionsführer wie rund 50 weitere Länder als rechtmäßigen Staatschef Venezuelas an.