Drahtzieher von Djerba-Attentat verletzte Gefängniswärter mit Messer

Deutschem Dschihadisten droht in Frankreich Mord-Verfahren

Paris (AFP) - Dem in Frankreich inhaftierten deutschen Dschihadisten Christian Ganczarski droht ein neues Verfahren wegen versuchten Mordes: Der Drahtzieher des Attentats im tunesischen Djerba mit 21 Toten von 2002 wurde deshalb am Montag einem für Terrorismus zuständigen Richter vorgeführt. Ganczarski hatte vergangene Woche in einem Gefängnis in Nordfrankreich drei Wärter mit einem Messer verletzt.

Eine Gerichtszeichnung von Ganczarski von 2009 © AFP

Von Seiten der Pariser Staatsanwaltschaft hieß es, dem deutschen Islamisten werde versuchter Mord an den Gefängniswärtern "im Zusammenhang mit einer terroristischen Tat" vorgeworfen.

Der Dschihadist verbüßt in dem Gefängnis von Vendin-le-Vieil rund 200 Kilometer nördlich von Paris eine 18-jährige Haftstrafe. Da er in Isolationshaft ist und dort besonders strenger Aufsicht unterliegt, ist unklar, wie er an das Messer kommen konnte.

Ganczarski war 2003 in Paris festgenommen und dort 2009 verurteilt worden. Er gilt als Strippenzieher des Selbstmordattentats auf die Ghriba-Synagoge auf der Ferieninsel Djerba von 2002. Unter den 21 Toten waren 14 Deutsche.

Die USA interessieren sich für seine Beteiligung an den Attentaten vom 11. September 2001 und fordern deshalb seine Auslieferung. Ganczarski wurden Kontakte zum später getöteten Al-Kaida-Führer Osama bin Laden nachgesagt.

Sein Angriff auf die Wärter sorgt in Frankreich für große Aufmerksamkeit: In Dutzenden Haftanstalten folgte das Personal am Montag einem Aufruf der Gewerkschaften und legte die Arbeit nieder. Der Protest richtet sich gegen Personalmangel und Überbelegung. Der Leiter der Haftanstalt in Vendin-le-Vieil bat um seine Entlassung, wie das Justizministerium in Paris mitteilte. Ministerin Nicole Belloubet will das Gefängnis am Dienstag besuchen.

Präsident Emmanuel Macron kündigte einen neuen Sicherheitsplan für die Haftanstalten des Landes an. Er soll bis Ende Februar vorgestellt werden. Macron hat die Schaffung von bis zu 15.000 neuen Plätzen für Insassen versprochen.