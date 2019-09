Wegen Treffen von Maas mit Hongkonger Demokratie-Aktivist

Deutscher Botschafter in China einbestellt

Berlin (AFP) - Aus Verärgerung über die deutsche Hongkong-Politik hat Peking den deutschen Botschafter in China einbestellt. Die chinesische Regierung habe ihre "tiefe Unzufriedenheit" zum Ausdruck gebracht, sagte Chinas Botschafter in Berlin, Wu Ken, am Mittwoch. Hintergrund ist ein Treffen von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) mit dem Hongkonger Demokratie-Aktivisten Joshua Wong am Montag in Berlin. Peking hatte dieses scharf kritisiert und von einer "Respektlosigkeit" gegenüber der Souveränität Chinas und einer Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas gesprochen.

Joshua Wong in Berlin © AFP

Der chinesische Botschafter in Berlin sagte nun, es gebe eine "große Enttäuschung auf der chinesische Seite". Peking protestiere "ganz entschlossen" gegen solche Vorkommnisse. Der Vorfall werde "eine sehr negative Beeinträchtigung für die bilaterale Beziehung" bedeuten.

Der 22-jährige Wong, der Vorsitzender der Demosisto-Partei ist, hält sich seit Montag in Berlin auf. Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch bekräftigte er die Forderung der Demonstranten nach freien Wahlen. Die bei der Rückgabe Hongkongs an China im Jahr 1997 vertraglich zugesicherten Grundrechte, allen voran das Wahlrecht, seien längst "ausgehöhlt". Die pekingtreue Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam sei "blind gegenüber der Brutalität der Polizei" gegen die Demonstranten in Hongkong.

In Hongkong demonstrieren seit Juni regelmäßig zehntausende Menschen für ihre demokratischen Grundrechte, es gab Protestmärsche mit Millionen vo Teilnehmern. Anfangs richtete sich der Protest gegen ein geplantes Gesetz, das Überstellungen von Verdächtigen an Festland-China vorsah. Kürzlich zog die Hongkonger Regierung es komplett zurück.

Inzwischen richten sich die Proteste generell gegen die pekingtreue Führung. Die Demonstranten fordern den Rücktrits der Hongkonger Regierungschefin Lam, eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt, eine Amnestie für die Festgenommenen sowie freie Wahlen. Zuletzt kam es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten. Auch wuchs die Sorge vor einem chinesischen Militäreinsatz.