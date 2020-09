Unternehmerduo und Insektenexperte ebenfalls ausgezeichnet

Deutscher Umweltpreis für Klimaökonom Edenhofer

Osnabrück (AFP) - Der bekannte Klimaexperte Ottmar Edenhofer gehört in diesem Jahr zu den Preisträgern des deutschen Umweltpreises. Der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) werde unter anderem deshalb ausgezeichnet, weil er "in beratender Funktion mit seinem Vorschlag einer CO2-Bepreisung erheblich zur Einigung der Bundesregierung auf das Klimapaket beigetragen" hat, erklärte am Mittwoch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), die den Preis vergibt.

Sonnenschein in Finnland © AFP

Edenhofer sei "einer der weltweit einflussreichsten Vorreiter der Ökonomie des Klimawandels", führte DBU-Generalsekretär Alexander Bonde aus. "Seine wissenschaftlich fundierten Empfehlungen ermöglichen Regierungsvertretern, den politischen Handlungsrahmen so zu setzen, dass sich zukunftsfähige Innovationen für Klimaschutz am Markt durchsetzen."

"Ich bin sehr dankbar für diese wunderbare Auszeichnung, denn die Verleihung des Preises an einen Klimaökonomen drückt eine neue Ebene der Anerkennung für den sozialwissenschaftlichen Ansatz aus, die Möglichkeiten für Lösungen der Klimakrise zu erforschen", kommentierte Edenhofer die Auszeichnung. Er fühle sich "sehr geehrt, aber auch ermutigt". Um ernsthafte Risiken für Sicherheit und Wohlstand der Menschen weltweit zu vermeiden, "können und müssen wir gerechte politische Maßnahmen zur Bewältigung der Herausforderung Klimawandel weiter vorantreiben", hob Edenhofer in Potsdam hervor.

Ebenfalls mit dem Umweltpreis ausgezeichnet wird das Geschwisterpaar Annika und Hugo Trappmann. Sie sind Geschäftsführer der Blechwarenfabrik Limburg, laut DBU eins der "führenden nachhaltigkeitsorientierten Unternehmen". Das Unternehmen, das unter anderem Blechverpackungen wie etwa Farbeimer herstellt, setzt demnach Maßstäbe bei der Energie- und Ressourceneffizienz.

Der Deutsche Umweltpreis ist mit 500.000 Euro dotiert; die Summe wird zwischen Edenhofer und den Geschwistern Trappmann aufgeteilt. Einen mit 10.000 Euro dotierten Ehrenpreis bekommt dieses Jahr der Insektenforscher Martin Sorg. Er koordiniert die Forschungen des Entomologischen Vereins im nordrhein-westfälischen Krefeld. Die Forschungsarbeit habe "massive Insektenrückgänge wissenschaftlich untermauert", erklärte die DBU.

Der Umweltpreis zeichnet laut DBU Wissenschaftler und Unternehmer aus, "die im Umweltschutz Pionierarbeit und Herausragendes leisten". Die diesjährige Preisverleihung ist für den 25. Oktober geplant. Überreicht werden die Auszeichnungen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.