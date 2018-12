Bei Germanwatch-Index belegen die USA und Saudi-Arabien die letzten Plätze

Deutschland rutscht bei internationalem Klimaschutz-Vergleich weiter ab

Kattowitz (AFP) - Schlechte Noten für Deutschland beim Klimaschutz: Der einstige Vorreiter ist im internationalen Klimaschutz-Vergleich weiter abgerutscht. Mit Rang 27 verzeichne Deutschland seine bisher zweitschlechteste Platzierung in der 14-jährigen Geschichte des Klimaschutz-Indexes, teilte Germanwatch am Montag bei der UN-Klimakonferenz in Kattowitz mit. Vergangenes Jahr hatte Deutschland auf Rang 22 gelegen. Schlusslichter des Index sind in diesem Jahr die USA und Saudi-Arabien.

Kraftwerk im polnischen Belchatow © AFP

Für den Index analysierte Germanwatch gemeinsam mit dem NewClimate Institute die Klimapolitik von 56 Staaten und der EU. Nach ihren Angaben steigt der CO2-Ausstoß nach drei Jahren der Stagnation weltweit wieder an. "Unser Klimaschutz-Index zeigt: Es mangelt nicht an Bekenntnissen zum Pariser Klimaabkommen, sondern es mangelt bisher an politischem Willen für konkrete Schritte zur Umsetzung", erklärte Jan Burck von Germanwatch, einer der Index-Autoren.

So sei das Emissionsniveau etwa in Deutschland seit 2009 "ungefähr" gleichbleibend hoch, der zuvor starke Ausbau der Erneuerbaren Energien flaue ab, und bei der nationalen Klimapolitik erreiche es nur "mäßige" Noten. Vor allem bei der "dringend notwendigen Verkehrswende" stehe die Bundesregierung auf der Bremse, erklärte Burck. Und auch bei der drängenden Frage zum Kohleausstieg sei sie "mit leeren Händen" nach Kattowitz gefahren.

Wie schon in den Vorjahren blieben die ersten drei Plätze des Klimaschutz-Index demonstrativ frei. Nach wie vor unternehme kein Land der Welt genug, um das Pariser Klimaschutzabkommen angemessen umzusetzen und den globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter zwei Grad zu halten, begründete Germanwatch diese Entscheidung.

Mit relativ guten Entwicklungen beim Ausbau der erneuerbaren Energien und beim CO2-Emissionsniveau landete Schweden auf dem vierten Rang, gefolgt von Marokko. Die EU liegt dank ihrer Klimapolitik auf Rang 16 und damit ebenfalls noch in der Kategorie "gut". Die USA setzen ihren freien Fall fort und landen auf Rang 59, nur noch einen Platz vor dem Schlusslicht Saudi-Arabien.