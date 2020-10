Internationale Geberkonferenz will Geld für Vertriebene in Bangladesch einsammeln

Deutschland sagt 30 Millionen Euro Soforthilfe für Rohingya-Flüchtlinge zu

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung stellt 30 Millionen Euro Soforthilfe zur Unterstützung der aus Myanmar vertriebenen Rohingya bereit. "Die internationale Gemeinschaft muss jetzt die Mittel aufbringen, um das Überleben der Rohingya zu sichern", erklärte Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Donnerstag vor dem Beginn einer virtuellen Geberkonferenz. In den Flüchtlingscamps in Bangladesch gebe es "kein fließendes Wasser, keine Kläranlage - hygienische Zustände, die sich ein Europäer kaum vorstellen kann".

In Nordsumatra eingetroffene Rohingya-Flüchtlinge © AFP

Die internationale Konferenz wird am Nachmittag virtuell abgehalten. Sie findet auf Initiative Großbritanniens, der EU, der USA sowie der UNO statt. Nach Angaben der UNO werden Hilfsgelder in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar (842 Millionen Euro) benötigt, "um dringende humanitäre Bedürfnisse" der muslimischen Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch zu decken.

Bangladesch ist das Hauptzielland von Rohingya, die vor Gewalt aus Myanmar flüchten. Seit einem blutigen Militäreinsatz der Armee in Myanmar im Jahr 2017 leben sie dort unter verheerenden Bedingungen in Zelten oder Bambusbaracken.

"Myanmar hat schwerste Verbrechen an der muslimischen Minderheit der Rohingyas verübt, es gab Mord und Vertreibung", erklärte Müller. "Der Konflikt muss endlich beendet und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Aber bis heute zeigt die Regierung ihnen keinen Weg zurück." Die Bundesregierung habe daher die direkte Zusammenarbeit mit der Regierung Myanmars beendet und konzentriere ihre Unterstützung auf die Flüchtlingslager in Bangladesch.