Ausländische Diplomaten aus Nordkorea ausgeflogen

Deutschland schließt vorübergehend Botschaft in Pjöngjang wegen Corona-Maßnahmen

Berlin (AFP) - Wegen der drastischen Maßnahmen in Nordkorea zur Bekämpfung des Coronavirus hat die Bundesregierung die deutsche Botschaft in Pjöngjang vorübergehend geschlossen. Die Bediensteten der Botschaft seien am Montagmorgen über Wladiwostok aus Nordkorea ausgeflogen worden, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Ein "normaler Dienstbetrieb der Botschaft" sei aufgrund der "unverhältnismäßigen" Anti-Epidemie-Maßnahmen der nordkoreanischen Regierung nicht mehr möglich gewesen.

Diplomaten mehrerer Länder reisten am Montag aus Nordkorea aus © AFP

Nordkorea habe zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus seit mehreren Wochen sämtliche Flug- und Zugverbindungen ins Ausland eingestellt und Ausländer, darunter auch "Vertreter diplomatischer Vertretungen und internationaler Organisationen, unter Zwangsquarantäne genommen", sagte der Sprecher. Die nordkoreanischen Behörden hätten mitgeteilt, dass diese Maßnahmen noch "mindestens mehrere Monate" andauern würden.

"Aus pragmatischen Gründen und Fragen des Personalschutzes" habe die Bundesregierung entschieden, die Botschaft temporär zu schließen. Es handele sich nicht um eine "politische oder eine diplomatische Maßnahme", betonte der Sprecher. Sobald die Umstände es zuließen, werde die deutsche Botschaft in Pjöngjang wieder öffnen.

Der deutsche Botschafter in Nordkorea, Pit Heltmann, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Epidemie beherrsche die Berichterstattung in den nordkoreanischen Staatsmedien. Ausnahmslos jeder habe zuletzt in Pjöngjang Atemschutzmasken getragen.

Unter anderen auch Frankreich holte sein diplomatisches Personal aus Nordkorea zurück. Er sei "traurig", sich von den "Kollegen aus der deutschen Botschaft und der französischen Vertretung" verabschieden zu müssen, schrieb der britische Botschafter in Nordkorea, Colin Crooks, im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er kündigte an, dass die britische Botschaft in Pjöngjang offen bleibe.

Vergangene Woche hatte Pjöngjang die Zwangsquarantäne für mehr als 200 Ausländer aufgehoben, später entließen die Behörden auch tausende Nordkoreaner aus der Corona-Quarantäne. Der russische Botschafter in Nordkorea, Alexander Mazegora, hatte die Isolationsbedingungen für die Ausländer "moralisch verwerflich" genannt.

Nordkorea hat bislang keinen Coronavirus-Fall gemeldet. Aus Sorge vor einem Übergreifen der Epidemie aus den Nachbarländern China und Südkorea kappte das Land aber sämtliche seiner ohnehin geringen Verbindungen zum Rest der Welt. Das wegen seines Atomwaffenprogramms international isolierte Nordkorea verfügt über ein sehr schlecht ausgestattetes Gesundheitssystem.