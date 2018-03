Zeichen der Solidarität mit Großbritannien nach Anschlag auf Ex-Agenten

Deutschland weist im Fall Skripal vier russische Diplomaten aus

Berlin (AFP) - Wegen des Giftanschlags auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal auf britischem Boden weist Deutschland vier russische Diplomaten aus. Die Entscheidung sei in enger Abstimmung innerhalb der Europäischen Union und mit Nato-Verbündeten getroffen worden, teilte das Auswärtige Amt am Montag in Berlin mit. Die Diplomaten müssen die Bundesrepublik innerhalb von sieben Tagen verlassen.

Heiko Maas © AFP

"Die Ausweisung der vier Diplomaten ist ein starkes Signal der Solidarität mit Großbritannien und signalisiert die Entschlossenheit der Bundesregierung, Angriffe auf unsere engsten Partner und Alliierten nicht unbeantwortet zu lassen", erklärte das Auswärtige Amt.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hob hervor, die Entscheidung sei "nicht leichtfertig" getroffen worden. "Aber die Fakten und Indizien weisen nach Russland." Die russische Regierung habe bisher keine der offenen Fragen beantwortet und keine Bereitschaft gezeigt, eine konstruktive Rolle bei der Aufklärung des Anschlags spielen zu wollen. ‎Über die Ausweisung hatte zunächst die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.