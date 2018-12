Deutschland wird zum sechsten Mal Mitglied im UN-Sicherheitsrat

New York (AFP) - Deutschland rückt am Dienstag zum sechsten Mal als nicht-ständiges Mitglied in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein. In den kommenden zwei Jahren wird die Bundesrepublik damit als eines der 15 Ratsmitglieder in dem mächtigen Gremium mit den Konflikten der Welt befasst sein. Deutschland will seine Mitgliedschaft für eine Verteidigung der multilateralen Weltordnung und für globale Anstrengungen zur Krisenbewältigung einsetzen, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrer Neujahrsansprache sagte.

Außenminister Maas (r.) und UN-Botschafter Heusgen © AFP

Deutschland war zuletzt in den Jahren 2011 und 2012 Mitglied des Sicherheitsrats. Fünf Länder haben ständige Sitze in dem Gremium, zehn weitere werden von der UN-Vollversammlung für jeweils zwei Jahre hineingewählt. Zusammen mit Deutschland ziehen am Dienstag Belgien, Südafrika, Indonesien und die Dominikanische Republik in das New Yorker Gremium ein. Der Rat kann Sanktionen verhängen, Friedensmissionen entsenden und auch den Einsatz militärischer Gewalt billigen.