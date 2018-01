Vier Monate nach der Wahl Voraussetzung für Arbeit des Bundestags wieder erfüllt

Die AfD übernimmt den Vorsitz im wichtigen Haushaltsausschuss

Berlin (AFP) - Vier Monate nach der Bundestagswahl haben die Fraktionen die Vorsitze der Ausschüsse verteilt und damit eine wichtige Voraussetzung für die Parlamentsarbeit hergestellt. Den Vorsitz des wichtigen Haushaltsausschusses übernimmt die AfD, nachdem sie mehrere Schlappen bei der Besetzung von Parlamentsposten erlebt hatte. Die Union leitet den Innenausschuss, die SPD den für Arbeit und Soziales und die FDP sicherte sich den Finanzausschuss.

Der Vorsitz des Haushaltsausschusses wird üblicherweise von der stärksten Oppositionsfraktion besetzt, welche bei Zustandekommen einer erneuten großen Koalition die AfD sein wird. Bereits vor der Bundestagswahl hatte es Diskussionen über die Frage gegeben, ob die AfD den Vorsitz des Haushaltsausschusses bekommen soll - oder von dieser Tradition abgewichen wird.

Die Vorsitze wurden nun in einem festgelegten Zugriffsverfahren verteilt: Nachdem Union und SPD als größte Fraktionen bei ihrer ersten Wahl auf den Haushaltsausschuss verzichteten, konnte die AfD als drittgrößte Fraktion diesen für sich wählen. Außerdem übernimmt die AfD den Vorsitz in den Ausschüssen für Recht und Verbraucherschutz sowie für Tourismus.

"Wir freuen uns als größte Oppositionsfraktion, diese wichtigen Ausschüsse erhalten zu haben", erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann. Er verwies darauf, dass in die Zuständigkeit des Rechtsausschusses das umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegen Hasskommentare im Internet fällt.

Wie die AfD-Fraktion am Abend mitteilte, soll der Abgeordnete Peter Böhringer den Vorsitz im Haushaltsausschuss übernehmen. Für den Ausschuss Recht und Verbraucherschutz ist Stephan Brandner vorgesehen. Sebastian Münzenmaier soll den Vorsitz im Ausschuss Tourismus übernehmen.

Seit ihrem Einzug in den Bundestag war die AfD zuletzt in zwei Fällen bei der Besetzung wichtiger Parlamentsposten an dem Widerstand der anderen Fraktionen gescheitert. Der AfD-Kandidat für das Geheimdienst-Gremium des Bundestags (PKGr), Roman Reusch, war bei der Wahl in der vergangenen Woche gescheitert, während die Kandidaten aller anderen Fraktionen ausreichend Stimmen bekamen.

Im vergangenen Oktober hatte auch der AfD-Kandidat für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten, Albrecht Glaser, nicht genug Stimmen erhalten. Sowohl der Posten des Vizepräsidenten als auch der Platz der AfD im PKGr sind unbesetzt.

Die CDU/CSU bekommt den Vorsitz in den Ausschüssen für Außenpolitik, Europa, Inneres, Landwirtschaft, Geschäftsordnung, Gesundheit, für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie im Petitionsausschuss. Die SPD übernimmt die Ausschüsse für Arbeit und Soziales, Verteidigung, Bildung und Forschung, Kultur sowie Sport.

Die FDP soll die Vorsitzenden in den Ausschüssen für Finanzen, Digitale Agenda und Menschenrechte stellen. Die Grünen übernehmen den Vorsitz in dem Ausschuss für Verkehr und Digitalisierung sowie im Ausschuss für Umwelt und Naturschutz. Die Linke bekam den Vorsitz in den Ausschüssen für Wirtschaft und Energie sowie im Familienausschuss.

Die Ausschüsse waren in der vergangenen Woche eingesetzt worden. In der kommenden Woche sollen sie sich konstituieren. Kommt es zu einer großen Koalition aus Union und SPD und infolge der Regierungsbildung zu einer anderen Ressortaufteilung als bisher, dürfte sich auch der Zuschnitt der Ausschüsse noch einmal ändern.