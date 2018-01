Bericht: Ausgabenwünsche der Parteien summieren sich auf über 100 Milliarden Euro

Differenzen beim Endspurt der Sondierungen von Union und SPD

Berlin (AFP) - Beim Schlussspurt der Sondierungen von Union und SPD über eine mögliche Regierungsbildung sind in Einzelfragen Differenzen aufgetreten. Auf der "Zielgeraden" würden "unterschiedliche Punkte und Herzensanliegen" deutlich, sagte Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Mittwochabend in Berlin. Die Vorhaben der Parteien würden auf ihre Finanzierbarkeit hin überprüft. Die Wünsche summieren sich einem Bericht zufolge auf über 100 Milliarden Euro.

SPD-Chef Schulz kommt zu Sondierungen © AFP

CDU, CSU und SPD kommen am Donnerstag zu ihrer letzten Sondierungsrunde zusammen, die sich bis in die Nacht hinziehen dürfte. Am Ende der Beratungen soll ein gemeinsames Papier mit den erzielten Vereinbarungen stehen.

"Es sind noch dicke Brocken aus dem Weg zu räumen", sagte Grosse-Brömer. Er sei aber zuversichtlich, dass das zu schaffen sei. Die am Sonntag begonnenen Sondierungen sollen am Donnerstag fortgesetzt und in der Nacht zu Freitag abgeschlossen werden. Es sei das gemeinsame Ziel, Deutschland in eine gute Zukunft zu führen und Verantwortung zu übernehmen. "Aber der Weg dahin ist umstritten", was bei den unterschiedlichen Parteien aber normal sei.

Auf mehr als 100 Milliarden Euro summieren sich einem Bericht der "Rheinischen Post" vom Donnerstag zufolge die in den Fachgruppen aufgestellten Ausgabenwünsche. Der finanzielle Spielraum für eine mögliche große Koalition in dieser Legislaturperiode liegt allerdings nur bei 45 Milliarden Euro.

Bei Diesel-Fahrzeugen setzen Union und SPD auf Nachrüstungen an den Motoren. "Wir wollen Fahrverbote vermeiden und die Luftreinhaltung verbessern", heißt es in einem Papier der Sondierungsgruppe zum Bereich Verkehr und Wirtschaft, das der Nachrichtenagentur AFP vorlag. Nötig sei ein Bündel von Maßnahmen mit "effizienteren und sauberen Verbrennungsmotoren inklusive Nachrüstungen".

Union und SPD wollen sich zudem für Freihandel nach dem Vorbild des zwischen der EU und Kanada geschlossenen Ceta-Abkommens einsetzen. "Wir wollen freien und fairen Handel in der Welt", heißt es in dem Sondierungspapier der für Wirtschaft zuständigen Arbeitsgruppe. "Protektionismus lehnen wir ab und setzen vorrangig auf multilaterale Vereinbarungen."

Beim Streitthema Familiennachzug sandten die Parteien Kompromisssignale aus. Der SPD-Innenexperte Burkhard Lischka brachte in der "Mitteldeutschen Zeitung" die Zahl von jährlich 40.000 Visa ins Gespräch. Bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz sollten zunächst die Härtefälle bearbeitet werden. Er verwies auf Minderjährige und schwer erkrankte Familienangehörige.

Der CDU-Politiker Armin Schuster äußerte im ARD-"Morgenmagazin" die Hoffnung, dass ein gestaffelter und gesteuerter Familiennachzug zustande kommen werde.

Bei der SPD wurde erneut Unmut über angebliche Indiskretionen laut. Er lese "viel Falsches, was angeblich vereinbart sei", schrieb SPD-Vizechef Ralf Stegner im Internetdienst Twitter. Die Skepsis gegenüber einer Neuauflage einer großen Koalition "war, ist und bleibt begründet".

Einem Bericht der Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Donnerstagsausgaben) zufolge beschwerte sich SPD-Parteichef Martin Schulz während der Verhandlungen am Dienstagabend bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über die Weitergabe von Informationen.

Auf Grundlage des Sondierungsergebnisses wollen die drei Parteien entscheiden, ob sie in Koalitionsverhandlungen eintreten. Die SPD hat dafür einen Sonderparteitag am 21. Januar anberaumt.