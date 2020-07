CSU-Politikerin führt Corona-Warn-App als zusätzliches Argument an

Digital-Staatsministerin Bär gegen strikte Handyverbote an deutschen Schulen

Düsseldorf (AFP) - Digital-Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) sieht in der Corona-Warn-App ein zusätzliches Argument gegen pauschale Handyverbote an Schulen. "Ich habe noch nie etwas von einem grundsätzlichen Handy-Verbot an Schulen gehalten", sagte sie am Donnerstag dem "Handelsblatt". An weiterführenden Schulen seien sie sogar "völlig aus der Zeit gefallen". Digitale Endgeräte sollten eher "sinnvoll in den Unterricht" integriert werden statt "sie pauschal zu verteufeln".

Offizielle deutsche Corona-Warn-App © AFP

Die Corona-Krise sei ihrer Meinung nach eine gute Gelegenheit für die Kultusminister der Länder und die Schulleiter, auf Lockerungen bei rigiden Handyregeln zu drängen, sagte die für Digitalisierung zuständige Ministerin. Vor kurzem hatte unter anderem auch der Deutsche Lehrerverband zu Lockerungen geraten, um Schülern die Nutzung der Corona-App zu ermöglichen. Dessen Chef Heinz-Peter Meidinger betonte aber, er sei generell für Smartphone-Verbote.

In Deutschland gibt es keine einheitlichen Regeln für den Umgang mit Handys und Tablets während der Unterrichtszeit. In vielen Fällen entscheiden Schulen selbst, welche Vorgaben für Schüler gelten sollen - etwa im Rahmen ihrer Hausordnung oder durch Beschlüsse von Lehrern, Eltern und Schülern auf Schulkonferenzen.