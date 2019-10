Ex-Minister galt als einer der Väter der portugiesischen Demokratie

Diogo Freitas do Amaral im Alter von 78 Jahren gestorben

Lissabon (AFP) - Der ehemalige portugiesische Außenminister Diogo Freitas do Amaral ist am Donnerstag im Alter von 78 Jahren gestorben. Zu Ehren "eines der Gründer unserer Demokratie" rief die Regierung in Lissabon einen nationalen Trauertag aus. Präsident Marcelo Rebelo de Sousa erinnerte an die wichtige Rolle des Verstorbenen "bei der Bildung des politischen Parteiensystems" in Portugal.

Freitas do Amaral 2005 im Parlament © AFP

Freitas do Amaral hatte nach dem Militärputsch 1974 die christdemokratische Volkspartei (CDS-PP) gegründet und bekleidete in den nachfolgenden Regierungen mehrfach Ministerposten.

1992 verließ der Juraprofessor seine Partei wegen ihres populistischen und euroskeptischen Kurses. Nach einer Station bei der UNO wurde er als Unabhängiger in der Regierung des sozialistischen Ministerpräsidenten José Socrates (2005-2006) erneut Außenminister, legte dieses Amt aber nach kurzer Zeit aus gesundheitlichen Gründen nieder.