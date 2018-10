Tauziehen um Ermittlungen nach Verschwinden des Journalisten Khashoggi

Diplomaten: Türkei wird saudiarabisches Konsulat am Montag durchsuchen

Ankara (AFP) - Im Fall des verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi wird die Türkei nach Angaben eines Diplomaten das saudiarabische Konsulat in Istanbul am Montag durchsuchen. "Es wird erwartet, dass eine Durchsuchung gegen Abend stattfinden wird", sagte ein türkischer Diplomat. Um die Durchsuchung und die damit zusammenhängenden Ermittlungen hatte es ein tagelanges Tauziehen zwischen beiden Ländern gegeben.

Wachmann am saudiarabischen Konsulat in Istanbul © AFP

Von Khashoggi fehlt seit einem Besuch im saudiarabischen Konsulat in Istanbul am 2. Oktober jede Spur. Türkische Ermittler gehen davon aus, dass der saudiarabische Journalist und Regierungskritiker in dem Konsulat von Agenten seines Landes ermordet wurde. Saudi-Arabien bestreitet dies, ist aber den Beweis schuldig geblieben, dass Khashoggi das Gebäude lebend verließ. Nach Zeitungsberichten soll es Ton- und Videoaufnahmen aus dem Konsulat geben, die beweisen, dass der 59-Jährige im Konsulat verhört, gefoltert und ermordet wurde. Anschließend sei seine Leiche zerteilt worden.

Das Königreich hatte vergangene Woche eingewilligt, dass die türkische Polizei das Konsulat durchsuchen darf. Medienberichten zufolge stritten beide Seiten aber darüber, wie weit die türkischen Ermittler dabei gehen dürfen, da die türkischen Ermittlungen in dem Fall auf saudiarabischem Territorium stattfänden. Demnach beharrte die türkische Polizei darauf, das chemische Mittel Luminol einsetzen zu dürfen, mit dem sich in der Kriminalistik auch geringste Mengen von Blut nachweisen lassen. Beide Länder setzten eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu den Ermittlungen ein.