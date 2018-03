Bericht: Bayerisches Landesamt legte im Januar Analyse zu dem Thema vor

Diskussion über Beobachtung der AfD offenbar auch in Verfassungsschutzämtern

Berlin (AFP) - In den Verfassungsschutzämtern wird offenbar darüber diskutiert, bundesweit Material für eine mögliche Beobachtung der AfD sammeln zu lassen. Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz habe dem Präsidenten des Bundesamtes, Hans-Georg Maaßen, bereits Mitte Januar eine vertrauliche Analyse zu dem Thema vorgelegt, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Mittwoch unter Berufung auf Geheimdienstkreise.

Debatte über Beobachtung der AfD durch Verfassungsschutz © AFP

Der Bericht zeigt demnach, dass Teile der AfD mit der Identitären Bewegung und der Initiative "Ein Prozent" bis nach Österreich ein enges Geflecht bilden. Das Gefahrenpotenzial wird demnach als "bedeutsam" eingestuft. Die Verfassungsschützer aus Bayern kämen zu dem Schluss, dass ein Informationsaustausch "sinnvoll" sei.

Auf der am Mittwoch in Köln beginnenden Amtsleitertagung der Inlandsgeheimdienste steht das Thema AfD dem Bericht zufolge aber nicht auf der Tagesordnung. Bereits im vergangenen Jahr sollen demnach mehrere Bundesländer Maaßen erfolglos gebeten haben, einer Materialsammlung zuzustimmen. In Geheimdienstkreisen der Länder sei von "mehreren Jahren Diskursverweigerung" und einer "Vernachlässigung der Vorfeldarbeit" die Rede.

Grünen-Chef Robert Habeck sprach sich dafür aus, eine Überwachung der AfD genau zu prüfen. "Die Grenze, an der die Grundfeste des Staates in Frage gestellt wird, ist an vielen Stellen überschritten", sagte Habeck der "Süddeutschen Zeitung". Einzelne Politiker der AfD sind auf dem Radar von Verfassungsschutzämtern in den Bundesländern, eine Beobachtung der Gesamtpartei durch das Bundesamt für Verfassungsschutz findet aber nicht statt. Maaßen erklärte bislang stets, dass dafür die Voraussetzungen fehlten.