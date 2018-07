Dobrindt will Angebot nicht akzeptieren - CDU stärkt Merkel den Rücken

Dramatische Zuspitzung der Unionskrise: Seehofer bietet Rücktritt an

München (AFP) - Der Streit der Unionsparteien um die Asylpolitik hat sich am späten Sonntagabend dramatisch zugespitzt: Seehofer bot in einer stundenlangen Krisensitzung der CSU in München seinen Rücktritt an. Zeitgleich mit dem Bekanntwerden seiner Äußerungen trat CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin vor die Presse.

Seehofer in München © AFP

Kramp-Karrenbauer verlas vor Journalisten einen Beschluss des CDU-Bundesvorstands, in dem der Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel im Konflikt mit Seehofer der Rücken gestärkt wird. "Einseitige Zurückweisungen wären das falsche Signal an unsere europäischen Gesprächspartner", heißt es in der bei einer Enthaltung gefassten Erklärung. Die Beratung des CDU-Bundesvorstands soll fortgesetzt werden, sobald sich Seehofer öffentlich erklärt.

Wann dies der Fall sein würde, war am späten Sonntagabend zunächst nicht abzusehen. Seehofer bot am Sonntagabend nach fast achtstündigen Beratungen im CSU-Vorstand und in der CSU-Landesgruppe seinen Rücktritt an, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Doch seine Unterstützer scharrten sich um ihn: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ergriff das Wort und erklärte, Seehofers Rücktrittsangebot nicht zu akzeptieren.

Als Grund für sein Angebot führte Seehofer nach Teilnehmerangaben fehlenden Rückhalt innerhalb der CSU an. In der Sitzung der Spitzengremien habe er nicht die volle Geschlossenheit erhalten, sagte der Parteivorsitzende. Diese sei in der Auseinandersetzung mit Merkel aber nötig. Seehofer verließ in Begleitung von mehreren Vertrauten den Saal, blieb aber augenscheinlich in der CSU-Zentrale.

Der Politkrimi zwischen München und Berlin um die Zukunft Seehofers, der Union aus CDU und CSU sowie der Regierungskoalition war damit am späten Sonntagabend noch nicht beendet. Kramp-Karrenbauer kündigte an, dass sich Merkel selbst noch äußern werde, nachdem Seehofer sich öffentlich erklärt habe.

Die Kanzlerin konnte sich durch den CDU-Beschluss gestärkt fühlen. Allerdings stimmten nicht alle Mitglieder des Bundesvorstands für den Beschluss zur Bestärkung von Merkels Linie in dem Konflikt um die Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge an der Grenze: Thüringens CDU-Chef Mike Mohring enthielt sich, wie Teilnehmerkreise AFP bestätigten.

Zu Beginn der CSU-Krisensitzung am Sonntagnachmittag hatte sich Seehofer kritisch zu den von Merkel beim EU-Gipfel erreichten Zusagen zur europäischen Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik geäußert. Diese seien nicht wirkungsgleich mit den von ihm geforderten Zurückweisungen von bereits in anderen EU-Staaten registrierten Flüchtlingen an der deutschen Grenze, sagte er und behielt seine harte Linie in dem Konflikt mit Merkel damit bei.

Bei der CDU stieß diese Haltung auf Kritik. Auch Mohring nannte die europäischen Beschlüsse am Rande der Beratungen in Berlin einen "Durchbruch". "Noch nie gab es so konkrete Vereinbarungen" der EU-Mitgliedstaaten, um Migration zu steuern und zu begrenzen, sagte er dem Mitteldeutschen Rundfunk.

Die Verhandlungen Merkels in Brüssel seien erfolgreicher gewesen als von vielen im Vorfeld erwartet, sagte CDU-Vizechef Thomas Strobl am Rande der Sitzung dem Südwestrundfunk. Er sei überrascht gewesen über die "brüske Reaktion" aus München. Offen war am späten Abend, welche Folgen ein möglicher Rücktritt Seehofers für die Union aus CDU und CSU haben würde.