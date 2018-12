Angeklagten wird Fahrlässigkeit vorgeworfen

Drei Ex-Manager sollen wegen Atomunglücks von Fukushima fünf Jahre in Haft

Tokio (AFP) - Drei ehemalige Manager des japanischen Kraftwerksbetreibers Tepco sollen wegen der Atomkatastrophe von Fukushima fünf Jahre in Haft. Dies habe die Staatsanwaltschaft bei dem Prozess in Tokio gefordert, berichtete die Nachrichtenagentur Jiji Press am Mittwoch. Den Angeklagten, die auf nicht schuldig plädieren, wird Fahrlässigkeit mit Todesfolge vorgeworfen. Sie sind die einzigen Menschen, die wegen des schwersten Atomunglücks seit der Katastrophe von Tschernobyl strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden sollen.

Das 2011 zerstörte Akw © AFP

Der frühere Tepco-Vorstandsvorsitzende Tsunehisa Katsumata hatte sich 2017 zu Prozessauftakt "für die enormen Probleme für die Bewohner der Region und im ganzen Land" entschuldigt, die der Atomunfall verursacht habe. Der heute 78-Jährige sagte aber, dass er dafür strafrechtlich nicht verantwortlich sei. Die Anklage wirft den drei Managern vor, die Anlage trotz nicht beendeter Sicherheitsvorkehrungen für einen Tsunami weiter betrieben zu haben.

Im Atomkraftwerk von Fukushima war infolge eines schweren Erdbebens und Tsunamis am 11. März 2011 das Kühlsystem ausgefallen, woraufhin es in mehreren Reaktoren zur Kernschmelze kam. Drei der sechs Reaktoren wurden bei der Katastrophe zerstört, das Gebiet im weiten Umkreis wurde radioaktiv verseucht und ist bis heute unbewohnbar.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Anklageerhebung gegen die Ex-Manager unter Verweis auf mangelnde Beweise und geringe Erfolgsaussichten zwei Mal abgelehnt. Ein mit Laien besetzter Ausschuss zur Überprüfung von Justizentscheidungen ordnete jedoch 2015 ein Verfahren gegen die drei Männer an.

Durch das Erdbeben und die meterhohe Flutwelle waren rund 18.500 Menschen ums Leben gekommen. In Folge des Atomunglücks gab es offiziell keine Todesfälle. Die Anklage wegen Fahrlässigkeit mit Todesfolge bezieht sich auf den Tod von mehr als 40 Krankenhauspatienten, die nach dem Atomunglück hastig in Sicherheit gebracht worden und später gestorben waren.