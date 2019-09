Mann wird Gewalt gegen Polizisten vorgeworfen

Drei Jahre Straflager für Demonstrationsteilnehmer in Moskau

Moskau (AFP) - Ein Gericht in Moskau hat einen Demonstrationsteilnehmer zu drei Jahren Straflager wegen angeblicher Gewalt gegen einen Polizisten verurteilt. Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch. Ermittler werfen dem 28-jährigen Kirill Schukow vor, während einer nicht genehmigten Demonstration Ende Juli einen Polizisten geschlagen und diesem damit "physischen Schmerz" zugefügt zu haben. Ein in Online-Netzwerken verbreitetes Video zeigt Schukow, wie er ein Mitglied der Nationalgarde mit der Hand leicht am Kinn berührt.

Kirill Schukow (l.) am Mittwoch in Moskau © AFP

Mehr als 1400 Menschen waren während der Proteste für freie und faire Kommunalwahlen zwischenzeitlich festgenommen worden. Schukow war einer von fünf Männern, für die Anfang August Untersuchungshaft angeordnet wurde. Bereits am Dienstag waren zwei weitere Protestteilnehmer zu zwei, beziehungsweise drei Jahren Haft verurteilt worden.

Ein Sprecher der russischen Nationalgarde sagte, die harten Strafen würden "der Schwere der begangenen Verbrechen entsprechen".

Zehntausende Menschen waren in den vergangenen Wochen in Moskau auf die Straße gegangen, nachdem die Behörden mehreren Oppositionskandidaten die Teilnahme an der Kommunalwahl am 8. September untersagt hatten. Es waren die größten Demonstrationen in der russischen Hauptstadt seit Jahren.