Taliban töten mächtigen Polizeichef von Kandahar

Drei Tote bei Angriff auf Treffen mit Nato-Kommandeur Miller in Afghanistan

Kandahar (AFP) - Bei einem Angriff auf ein hochrangig besetztes Sicherheitstreffen in Afghanistan mit dem Nato-Kommandeur Scott Miller sind am Donnerstag drei Menschen getötet worden, darunter ein mächtiger Polizeichef. Der Angriff habe Miller und dem Polizeichef der Provinz Kandahar, General Abdul Rasik, gegolten, schrieben die Taliban auf Twitter. Rasik sowie der Chef des Geheimdienstes der Provinz seien getötet, der Gouverneur der Provinz verletzt worden, sagte ein Regierungsvertreter.

Polizeichef Rasik (M.) im Februar 2017 © AFP

Ebenfalls getötet wurde ein afghanischer Journalist. Miller blieb nach Nato-Angaben unverletzt. Dem Regierungsvertreter zufolge wurde der Angriff von einem Mitglied des Sicherheitspersonals des Gouverneurs verübt. Der Angreifer habe um sich geschossen, als die Teilnehmer das Treffen im Büro des Provinzgouverneurs in Kandahar verlassen wollten, sagte ein afghanischer Sicherheitsvertreter. Mindestens zwölf Menschen wurden nach offiziellen Angaben verletzt, darunter sechs Leibwächter von Polizeichef Rasik.

Rasik hatte in der Vergangenheit mehrere Mordversuche überlebt. Er war bekannt für seinen Kampf gegen die Aufständischen in Kandahar und kontrollierte die südafghanische Provinz mit harter Hand. Dabei wurde ihm auch vorgeworfen, geheime Folterkammern zu betreiben. Dies wies er zurück.

Der Angriff ereignete sich zwei Tage vor der Parlamentswahl in Afghanistan. Die radikalislamischen Taliban haben bereits Gewalt während des Urnengangs angekündigt. Auch während des Wahlkampfs gab es mehrere Angriffe.

Im nordostafghanischen Bagram wurden am Mittwoch bei einem Anschlag fünf tschechische Soldaten verletzt. Wie das Verteidigungsministerium in Prag am Donnerstag mitteilte, explodierte in der Nähe des Stützpunktes in Bagram in der Provinz Parwan ein Auto und riss ein gepanzertes Patrouillenfahrzeug um. Ein Soldat sei schwer verletzt worden, schwebe nach einer Operation aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Anfang August waren bei einem Selbstmordanschlag auf eine tschechische Patrouille drei Soldaten getötet worden. Ein US-Soldat und zwei afghanische Soldaten wurden verletzt. Zu der Tat bekannten sich die radikalislamischen Taliban. Es war der schwerste Anschlag auf Nato-Soldaten seit mehreren Monaten. In Afghanistan wurden bislang 13 tschechische Soldaten getötet.