Sicherheitskräfte attackieren Masaya - Feuergefechte in drei Stadtvierteln

Drei Tote bei Kämpfen um Rebellenhochburg in Nicaragua

Masaya (AFP) - Bei Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und regierungstreuen Paramilitärs in um die von Oppositionskräften gehaltene Stadt Masaya in Nicaragua sind drei Menschen getötet worden. Damit stieg die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Unruhen in dem südamerikanischen Land vor zwei Monaten auf 186, wie der Menschenrechtsverband des Landes am Dienstag (Ortszeit) mitteilte.

Ein Kämpfer in Masaya mit einem selbstgebauten Mörser © AFP

Einwohner von Masaya hatten zuvor erklärt, sie befänden sich in einem Zustand der Rebellion gegen Staatschef Daniel Ortega. Daraufhin starteten die regierungstreuen Truppen einen Angriff auf die Stadt. In drei Stadtvierteln gab es Feuergefechte. In der Nacht zum Mittwoch errichteten Einwohner Barrikaden, Bewaffnete waren in den Straßen unterwegs.

Die Unruhen in Nicaragua hatten Mitte April begonnen, als Sicherheitskräfte Demonstrationen gegen eine Rentenreform gewaltsam niedergeschlagen hatten. Seither weiteten sich die Proteste auf das ganze Land aus, sie richten sich inzwischen gegen Ortega selbst. Dieser schließt einen Rücktritt aus. Am Montag war ein neuer Vermittlungsversuch der katholischen Kirche gescheitert.