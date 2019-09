Angehörige übernehmen oft Betreuung - Paritätischer fordert "Familienpflegegeld"

Drei Viertel aller Pflegebedürftigen werden zu Hause versorgt

Wiesbaden (AFP) - Drei Viertel aller Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause versorgt. Das teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden unter Verweis auf Daten vom Jahresende 2017 mit. Demnach waren damals 3,41 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne der Bestimmungen des Pflegeversicherungsgesetzes. Davon wurden 2,59 Millionen Menschen oder 76 Prozent in den eigenen vier Wänden betreut.

Eine Pflegerin mit einer Seniorin © AFP

Von diesen wurden wiederum 1,76 Millionen oder in etwa zwei Drittel allein durch Angehörige gepflegt, wie das Bundesamt anlässlich des bundesweiten Aktionstags "Pflegende Angehörige" am kommenden Sonntag erklärte. Ein Drittel oder etwa 830.000 Betroffene lebten in Privathaushalten, wurden aber teilweise oder vollständig von Pflegediensten betreut.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband forderte ein "Familienpflegegeld" für pflegende Angehörige. Entsprechend der Regelungen zum Elterngeld solle das Familienpflegegeld einen einklagbaren Rechtsanspruch auf Freistellung durch den Arbeitgeber und staatliche Lohnersatzleistungen umfassen, erklärte Verbands-Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider am Dienstag in Berlin.