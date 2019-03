Jeder Fünfte will am 26. Mai nicht abstimmen

Drei von vier Deutschen wollen an Europawahl teilnehmen

München (AFP) - Etwa drei Viertel der Deutschen wollen an der Europawahl teilnehmen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Kantar Emnid für den "Focus" gaben 73 Prozent der Teilnehmer an, bei der Abstimmung am 26. Mai mitmachen zu wollen. 20 Prozent kündigten an, nicht teilzunehmen.

EU-Fahnen vor britischer Flagge in Brüssel © AFP

Dass tatsächlich fast drei von vier Deutschen zu Wahl gehen, erscheint allerdings unwahrscheinlich. Bei der Europawahl 2014 hatten lediglich 48,1 Prozent der Wahlberechtigten hierzulande abgestimmt, in den drei vorangegangenen Wahlgängen war die Beteiligung noch niedriger.

Für die "Focus"-Umfrage waren am Dienstag und Mittwoch dieser Woche 1007 Menschen befragt worden.