US-Analyse: Gewalt am Hindukusch trotz Friedensbemühungen sehr hoch

Dreitägige Feuerpause in Afghanistan in Kraft getreten

Kabul (AFP) - In Afghanistan ist am Freitag eine dreitägige Feuerpause in Kraft getreten, die nach der Hoffnung vieler Menschen womöglich zu Friedensgesprächen führt. Das Schweigen der Waffen war von der Regierung und den radikalislamischen Taliban anlässlich des islamischen Opferfestes Eid al-Adha angekündigt worden. Sowohl Präsident Aschraf Ghani als auch die Aufständischen signalisierten zudem, dass womöglich sofort nach dem Opferfest Friedensgespräche beginnen könnten.

Schafhändler wartet zum Eid-Fest bei Kabul auf Kunden © AFP

Es ist erst die dritte offizielle Feuerpause in Afghanistan in 19 Jahren Krieg. "Es ist eine historische Chance für Frieden - und niemand sollte sie wegwerfen", sagte der Lehrer Semarai Sediki der Nachrichtenagentur AFP.

Überschattet wurde der Beginn der Feuerpause von einem schweren Anschlag, bei dem am Donnerstag im Osten des Landes mindestens 17 Menschen getötet worden waren. Die Taliban bestritten jede Beteiligung.

Überhaupt ist die Gewalt am Hindukusch laut einer offiziellen US-Analyse ungeachtet der Bemühungen um innerafghanische Friedensverhandlungen weiter sehr hoch. "Die Zahl der von den Feinden ausgeführten Angriffe ist immer noch höher als im historischen Durchschnitt", hieß es am Freitag in einem Bericht des US-Generalinspekteurs für den Wiederaufbau Afghanistans, der dem Kongress untersteht. Zwar hätten die Taliban zuletzt keine Angriffe mehr auf die internationalen Truppen im Land gestartet, dafür aber immer wieder die afghanische Armee angegriffen.

Eine Verringerung der Gewalt gilt als wesentliche Voraussetzung für die Aufnahme innerafghanischer Friedensgespräche. Die USA und die Taliban hatten im Februar das Abkommen von Doha geschlossen. Ziel ist die Regelung des US-Truppenabzugs in Afghanistan nach fast zwei Jahrzehnten Krieg. Im Gegenzug sollen die Taliban die Gewalt in Afghanistan reduzieren und Garantien dafür geben, dass sie das Terrornetzwerk Al-Kaida und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekämpfen.