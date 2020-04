Ministerpräsidentin will Stufenplan für Wiederöffnung von Schulen vorlegen

Dreyer befürwortet Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr

Düsseldorf (AFP) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich der Forderung nach einer Mundschutzpflicht im öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Einfache Atemmasken könnten ein probates Mittel sein, um andere zu schützen, sagte Dreyer der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). "Das ist besonders wichtig, wenn der Mindestabstand nur schwer einzuhalten ist, wie in Bussen oder Bahnen", betonte Dreyer.

Malu Dreyer © AFP

Mit Blick auf die geplante Wiederöffnung von Schulen kündigte die Ministerpräsidentin einen Stufenplan an. So solle immer wieder geprüft werden, "wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt", sagte Dreyer. Mit welchen Klassenstufen man bei der Schulöffnung beginne, sei noch offen. "Der Einwand, dass es gerade für jüngere Schülerinnen und Schüler schwieriger ist, sich an die empfohlenen Hygienestandards zu halten, ist auf jeden Fall nachvollziehbar und gut zu überlegen", sagte Dreyer.

Die Nationalakademie Leopoldina hatte empfohlen, den Lehrbetrieb für Grundschulen und die Sekundarstufe I so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Demgegenüber hatte der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, eingewandt, dass es aus "epidemiologischer Sicht" sinnvoller sei, zuerst ältere Schüler wieder zu unterrichten. Es sei zu erwarten, dass diese die Abstandsregeln wohl besser einhielten.

Der Deutsche Lehrerverband forderte am Mittwoch, dass der Unterrichtsbetrieb zunächst nur für jene Schülergruppen wieder aufgenommen werden sollte, die sich auf den Übertritt zu weitergehenden Schulen oder Abschlussprüfungen vorbereiten müssen. "Wenn maximal nur die Hälfte des Präsenzunterrichts erteilt wird, ist eine Halbierung von Klassen möglich, weil dann genügend Lehrkräfte und Räume zur Verfügung stehen", sagte der Chef des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, der "Rheinischen Post".

Am Mittwoch beraten die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über erste Schritte zu einer Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen. Zu den wichtigsten Themen zählt die Frage, wann und unter welchen Bedingungen Schulen und Geschäfte wieder öffnen können.