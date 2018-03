Ministerpräsidentin: Reaktion auf Gewalttat von Kandel darf nicht Hass sein

Dreyer stärkt Gegendemonstranten in Kandel den Rücken

Mainz (AFP) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat Demonstranten, die in Kandel gegen eine rechtsgerichtete Versammlung auf die Straße gegangen sind, den Rücken gestärkt. Sie stehe gemeinsam mit der Landesregierung an der Seite der Bürger, "die für ein weltoffenes, liberales und gewaltfreies Miteinander eintreten", sagte sie am Samstag bei der Kundgebung in dem pfälzischen Ort.

Gegendemo Anfang März in Kandel © AFP

Zu dem Protest gegen die für Samstagnachmittag angekündigte rechtsgerichtete Demo der Initiative "Kandel ist überall" hatte die Gegenbewegung "Wir sind Kandel" aufgerufen. Dahinter steht ein Bündnis aus Politik, Kirchen, Gewerkschaften und Unternehmerverbänden. Ende Dezember soll ein Afghane in Kandel seine 15-jährige Ex-Freundin erstochen haben. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich den Ermittlungen zufolge um einen Asylbewerber, der im Frühjahr 2016 unbegleitet nach Deutschland kam.

Dreyer sagte in Kandel, die Reaktion auf diese "schreckliche Gewalttat" könne nicht Fremdenfeindlichkeit und Hass sein. Kandel dürfe nicht zu einem Ort der demokratiefeindlichen Propaganda gemacht werden. Den Teilnehmern der Gegendemonstration dankte sie für ihr Engagement.

Die Messerattacke in Kandel hatte bundesweit Entsetzen, aber auch politische Debatten über Alterstests bei jungen Flüchtlingen ausgelöst. Der Beschuldigte hatte angegeben, zur Tatzeit erst 15 Jahre alt gewesen zu sein. Einem medizinischen Gutachten zufolge ist er jedoch offenbar einige Jahre älter.